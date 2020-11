Een aantal legendarische verwijderde tweets van beroemdheden die nog altijd op het internet rondzwerven

What happens on the Internet, stays on the Internet. Het is zowel de charme als het grote ongemak van het wereldwijde web. Zeker voor beroemdheden. Want wanneer een beetje A-ster iets tweet is de kans groot dat het hersenspinsel al is gescreenshot nog voordat je je foutje hebt kunnen verwijderen. Dit zijn een paar legendarische verwijderde tweets van beroemdheden.

Kim Kardashian en haar diepe gedachte om het roer om te gooien:

Hailey Bieber was fan van #Jelena toen ze nog Hailey Baldwin was:

Lindsay Lohan dacht even grappig te zijn op 1 april. Alleen ehm, tweette ze haar grap op 2 april waardoor iedereen dacht dat het geen grap was:

Zangeres Fergie doet iets wat wij ook zouden doen als we haar naam hadden:

Bebe Rexha is in Nederland niet súper beroemd en aangezien ze terug wil naar nazi Duitsland begrijp je waarom:

Jessica Simpson gebruikt Twitter vooral om te ventileren:

Waar zouden we zijn zonder de #wordsofwisdom van Jaden Smith:

Liam Payne geeft graag zijn ‘onion’ of zou hij ‘opinion’ bedoelen?

Rita Ora hoopte op 100.000 retweets, maar kreeg er amper 1.000. Daarna zei ze vlug dat haar account was gehacked en verwijderde ze haar tweet:

Zoals wel vaker ervaart Kanye het leven als zwaar: