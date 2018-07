Lekker creatief of gewoon raar? De ‘upside down denim shorts’ zijn nu een ding

Niet alleen op Netflix bleek de spannende serie Stranger Things een groot succes, maar ook de modewereld loopt er weg mee. Grafische t-shirts, baseball caps en sweaters met een vintage Stranger Things-twist, het was er het afgelopen seizoen allemaal. Nu is er een nieuw item aan de Stranger Things gekkigheid toe te voegen, namelijk de Denim Upside Down spijkerbroekjes!

We geven graag nog wat verdere toelichting, want, inderdaad, het gaat hier om spijkershorts die ondersteboven zijn gedraaid. Lees: de zakken lijken hun volledige functie te hebben verloren en hangen op de kop, onderaan de broekspijpen. Geïnspireerd op en vernoemd naar the upside down parallelwereld en Nancy Wheeler van Stranger Things.

De denim shorts zijn gemaakt door het merk CIE Denim, een vintage kledingwinkel in New York die bekend staat om het hergebruiken van vintage denim. De gekke broekjes passen hiermee in de gekke broekentrend van de laatste tijd, herinner je je de doorzichtige broek nog…? Stranger Pants zijn hiermee in ieder geval een feit!