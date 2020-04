3x lekker kijkvoer voor dit weekend

Op VIVA.nl delen we iedere week uitgebreide Netflix-lijstjes, met de nieuwste tips van de streamingdienst. Maar we weten allemaal: er is meer dan Netflix. Wat is er nog meer te zien? Wij hebben heerlijk kijkvoer voor dit weekend voor je op een rij gezet.

Sergio

Als de charismatische VN-diplomaat Sergio (Narcos-acteur Wagner Moura) in deze Netflix-film nog één laatste opdracht aanneemt voordat hij aan een rustig leven met zijn droomvrouw begint, raakt hij in een gevaarlijke situatie in Irak verstrik. Zodra een bomaanslag het VN-hoofdkwartier treft, begint Sergio aan een heftige strijd op leven en dood.

Vanaf 17 april op Netflix.

Hillary

Hillary Clinton is een van de meest bewonderde én verguisde vrouwen ter wereld. In deze vierdelige documentaireserie krijgt regisseur Nanette Burstein toegang tot het leven van de voormalig presidents- kandidaat en gaat ze in gesprek met Hillary, Bill en hun vrienden.

Elke donderdag om 23 uur op NPO2.

Earth and Blood

Er staat deze week nóg een spannende Netflix-film voor je klaar. In Earth and blood besluit Saïd (Sami Bouajila) zijn houtzagerij in de Ardennen, die hij tientallen jaren runde met ex-gevangenen, te verkopen om zijn dochter een betere toekomst te kunnen geven. Maar dan krijgt hij ongewenst bezoek van een kartel en blijkt er een grote hoeveelheid cocaïne op het erf verborgen te liggen.

Vanaf 17 april op Netflix.

Fijn weekend!