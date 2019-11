Lekker knuffelen en samenzijn thuis bij Wendy van Dijk

Bij Wendy van Dijk en Erland Galjaard is het vandaag een zogenoemde ‘zwaan-kleef-aan’-dag. Dat is volgens de presentatrice een dag waarop je lekker samen bent en knuffelt.

‘Wij hebben zwaan-kleef-aan-dag. Zo’n dag dat je elkaar niet loslaat en alles lekker samen doet’, legt Wendy uit op Instagram. Op de foto houdt ze haar dochter Lizzy stevig in haar armen. ‘Mijn kleine meisje wordt zo groot, maar de liefde voor haar en onze kids blijft maar groeien.’

Wendy heeft een relatie met Erland, met wie ze dochter Lizzy (9) kreeg. Ze heeft ook nog een zoon uit haar eerdere relatie met Xander de Buisonjé, Sem (16).

Sweet memories

De volgers van Wendy kunnen zich wel vinden in zo’n dag. ‘Hebben wij ook! Heerlijk!’, schrijft iemand. Maar ook: ‘Mijn meisje (langer dan ik),14, stapt net haar bed uit en heeft me ook een heerlijke kroel gegeven… Koester deze momenten’ en ‘Mooie foto. Mijn dochter is ondertussen 25 en wil niet meer kroelen met mama.😂Sweet memories!’

Bron: Story | Beeld: ANP