Lekker lui: op dit strand wordt je drankje met een drone bezorgd

Het ultieme vakantiegevoel is natuurlijk lekker ontspannen en even helemaal niets doen. Het liefst laten we ons dan ook op ons wenken bedienen. Dit strand is daarom een droom die uitkomt voor iedereen die heerlijk lui in de zon wil liggen.

Op de Estlandse stranden wordt momenteel een test uitgevoerd met drones. Deze drones moeten de strandgangers van hun drankjes voorzien. Waardoor je, als ultieme vakantieganger, gewoonweg op je wenken bediend wordt.

Hoe het werkt? Om een bestelling te plaatsen stuur je een smsje naar de ‘bar’. Wanneer de bestelling binnen is, wordt deze op de drone gezet en binnen vijf minuten wordt het bezorgd naar het ‘drone-nest’, een ophaalpunt op het strand. Hoeveel er van deze punten zijn is natuurlijk de vraag. Om te betalen hoef je in elk geval niet van je plek te komen, dat doe je gewoon digitaal.

Bron NU.nl | Beeld iStock