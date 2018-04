Lekker ongemakkelijk: de onvertoonde beelden in het taxibusje na de confrontatie van Temptation Island

Klaar, over, finito. Als je Temptation Island (net als wij) vooruitkijkt, is het afgelopen met de spannende avonturen van Tim & co. Hallo, zwart gat! Gelukkig hebben we de social media-accounts en exclusieve beelden nog…

Na de confrontatie werden de Temptation-stellen in een taxibusje gezet. In de allerlaatste aflevering hebben we daar al enkele beelden van kunnen zien, maar de Belgische zender VIJF heeft ook de niet-uitgezonden beelden van Tim & Deborah en Kevin & Megan vrijgegeven. En die zijn best opmerkelijk te noemen. Want waar de ongemakkelijkheid tussen Tim en Deborah eraf straalt, is het in het busje van Kevin en Megan eigenlijk best gezellig…

Let op: als je de laatste aflevering nog niet hebt gekeken, wil je deze beelden misschien nog niet zien.

Tim & Deborah:





Kevin & Megan:





Beeld: Temptation Island