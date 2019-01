Lekker zomers: deze kleur is uitgeroepen tot de kleur van 2019

De koraaltint symboliseert volgens Pantone ‘onze aangeboren behoefte aan optimisme en vreugdevolle bezigheden’ en ‘belichaamt ons verlangen naar speelse expressie’. Het instituut stelt: ‘In een reactie op de invloed van digitale technologie en sociale media die steeds meer worden ingebed in het dagelijks leven, zoeken we authentieke en meeslepende ervaringen die verbinding en intimiteit mogelijk maken.’

Helemaal hip de deur uit dit voorjaar? Koraal is the way to go!