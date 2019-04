Lekker zonnen: 3x het terras op bij deze hotspots

Hè hè, we kunnen binnenkort eindelijk weer de terrassen op. Gezellig met je vrienden een drankje doen en lekker bakken in de zon. Wij kunnen niet meer wachten, dus zijn hier daarom alvast 3 leuke hotspots voor een heerlijke terrasdag.

1. Open keuken

Op één minuutje lopen van het station in Tilburg ligt in een monumentaal pand restaurant De Houtloods. Met lekker weer zit je goed op het flinke terras. Maar ook de indeling binnen maakt deze zaak bijzonder. De keuken staat in het midden en vormt zo het kloppende hart van het restaurant. Terwijl je wacht op je eten kun je ongegeneerd in de pannen gluren.

houtloods.com

2. Vrijmibo

Geen bureaus, werk of vergaderingen, maar all day dining en barhangen. Op het Westergasterrein vind je het biologische en (zo veel mogelijk) duurzame restaurant Bar Kantoor Amsterdam. Het heeft een groot terras met uitzicht op het Westerpark en de hele dag zon. In het winkeltje achter het restaurant kun je duurzame, biologische en/of vegan producten scoren.

barkantoor.nl

3. Smaakwater

Bij Lot en de Walvis aan de haven in Leiden kun je zo lang als je wilt blijven hangen voor ontbijt, lunch, borrel en diner. Op het zonnige terras zie je de hele dag schattige kleine bootjes langs varen. De gerechten komen uit alle delen van de wereld. Zo staan er American pancakes en spekkoek op de kaart, maar ook pekingeend en poké bowls. Aan de waterbar tap je gratis water met een smaakje.

lotendewalvis.nl

Dit artikel komt uit VIVA-14, deze editie ligt vanaf 3 april in de winkel of bestel ‘m hieronder.