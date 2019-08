Once upon a time in Hollywood: Lena Dunham probeert Brad Pitt te zoenen op de rode loper en Twitter wordt gek

Vraagje, wat zou jij doen als je samen met Brad Pitt op de rode loper staat en hij zeg maar binnen kus, ehh, handbereik is? Wij snappen heus dat je dan je kans schoon ziet en Hollywoods meest begeerde man probeert te zoenen. Zo ook Lena Dunham, die fier op Brad afstapte en hem zoende.

Dit gebeurde gisteravond tijdens de première van Once Upon A Time In Hollywood in Londen. Daar poseerde de cast – waar Lena deel van uit maakt – gezamenlijk voor fotografen. Tussen Lena en Brad stonden welgeteld drie obstakels: Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio en Margot Robbie. Maar voor Lena geen brug te ver. En dus sprintte ze naar Brad om hem een zoen te geven. Of die zoen bedoeld was op zijn mond of wang, we will never know, want hij belandde er ergens tussen in.

En natuurlijk vindt Twitter hier ook wat van. Is Lena een sexual predator en had ze Brad nooit zomaar mogen zoenen? Of moeten we De Kus met een korreltje zout nemen?

Lena’s Wikipedia-pagina is in ieder geval al aangepast:

Anybody notice something about Lena Dunham’s Wikipedia page? pic.twitter.com/r2QKHinYTR — xXKingJared1217Xx (@xXKingJared1217) August 1, 2019

It’s disturbing that you would make a physical advance on someone without any consent. I think I once read somewhere as a feminist you deplore such behavior. — Dan (@dnaylor_designs) August 1, 2019

If Brad Pitt did to Margot Robbie what Lena Dunham did to him on the red carpet, Dunham would write a 3,000-word essay about consent — Michelle Bruton (@MichelleBruton) August 1, 2019

Poor Brad Pitt. — Mr. Yankee-iac (@thatsbaseball23) July 31, 2019

@lenadunham What’s with the #metoo you pulled on Brad Pitt? That shit ain’t cool. You should be ashamed of your self. — MDW (@MDW_Syndrome) August 1, 2019

Beeld: Gettyimages