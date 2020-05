Lena Dunham komt jaar later terug op ongemakkelijke zoen met Brad Pitt

Tijdens de première van een van de populairste films van vorig jaar, ‘Once upon a time in Hollywood’, greep Lena Dunham haar kans. Op de rode loper stevende ze op Brad Pitt af, zodat ze hem kon zoenen. Nu, bijna een jaar later, vertelt de actrice meer over dat moment.

Want zeg nou eerlijk. Wat zou jij doen als je samen met Brad Pitt op de rode loper staat en hij zich zeg maar binnen kus, ehh, handbereik bevindt? Wij snappen heus dat je dan je kans schoon ziet en Hollywood’s meest begeerde vrijgezel probeert te zoenen.

Zo ook Lena Dunham, die fier op Brad Pitt afstapte en hem zoende. Of die zoen bedoeld was op zijn mond of wang, we will never know, want hij belandde er ergens tussen in. Het leverde een aantal flink ongemakkelijke foto’s op en de wereld was in rep en roer. Was dit een dappere girlboss move of gedroeg Lena zich hier als een seksueel roofdier…?

Ter ere van haar 34ste verjaardag die ze gisteren vierde, verscheen Lena Dunham via een videocall in de Amerikaanse talkshow Watch what happens live. Daar kwam ze terug op het ‘awkward moment’ met de 56-jarige Pitt, dat eigenlijk helemaal niet zo awkward was. Daarover zegt ze: ‘Misschien herinner je je nog wel die rare foto van hem en mij. Nou, de manier waarop het internet die foto las, was dat ik hem fysiek aanviel en hem onder druk zette. Terwijl ik nooit een kus zou forceren bij Brad. Daarvoor respecteer ik hem te veel als een artiest én als een vriend.’

Pizza

Vervolgens kletst ze nonchalant verder over het voorval. ‘Later die avond had Brad door dat ik nerveus was. Daarom nam hij me mee naar een aparte kamer waar we in het geniep pizza hebben gegeten. Ik zei dat hij een mooie ring om had en hij deed z’n ring af en gaf hem aan mij. Sindsdien gebeurt er iedere keer iets moois als ik die ring draag.’ Samen pizza eten en sieraden uitwisselen, niet zo gek dus.

Ook vertelt Lena hoe Brad haar begroette tijdens hun eerste ontmoeting op de set van Once upon a time in Hollywood. ‘Toen ik kwam opdagen op de set had ik niet echt een grote megaster rol. Ik zat in een geweldig ensemble van meisjes, dus ik had niet verwacht dat Brad Pitt me vriendelijk zou begroeten.’

Pretty cool

‘Ik denk dat wat er gebeurde een van de mooiste dingen uit mijn leven was. Hij was bezig met een scène waarbij hij een auto moest parkeren, moest uitstappen en om zich heen moest kijken. Hij keek om zich heen, zag mij net buiten de camera’s staan en liep op me af, tilde me op en zwierde me in het rond. Dat was net als in die films waarbij de nerd naar het gala gaat en de populairste jongen van de school vraagt: Would you care to dance with me?’

‘Brad Pitt is oprecht een aardig persoon, die heel goed de ruimte kan lezen’, vervolgt ze. ‘Ik was heel nerveus omdat ik op die set omringd was met idolen en door hem voelde ik me alsnog pretty cool.’