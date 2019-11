Eén van de gevaren van beroemd zijn is dat je wordt achtervolgd door paparazzi. En nog erger: dat de paparazzi je vastlegt op een moment dat je allesbehalve op de foto wil. Dat laatste overkwam Lena Dunham, die het tafereel weer feilloos in haar eigen voordeel weet te keren. You gotta love Lena!

In een ma Flodder-jurk, een vormloos vest, met een vogelnestje op het hoofd en een kruk in haar hand. Wie kijkt naar de paparazzifoto van Lena Dunham zou niet zeggen dat de actrice pas 33 jaar is. En wat doet die kruk in haar hand, ze heeft toch niets aan haar benen?

Chronische ziekte

Lena zou Lena niet zijn als ze op humoristische doch serieuze wijze uitlegt wat er aan de hand is. Ze lijdt aan het Ehlers-Danlos syndromen (EDS). Dat is een verzamelnaam voor een zeldzame groep erfelijke bindweefselafwijkingen.

‘The truth is simple’

‘Ik zou ervoor kunnen kiezen om me te schamen voor deze paparazzifoto’s – ik bedoel, dat is waarschijnlijk in de eerste plaats het doel van degene die ze publiceert –, maar ik schaam me niet,’ begint ze haar post.

‘Ook zou ik kunnen liegen en zeggen dat het een Halloween-kostuum is (zie je niet, ik ben verkleed als een vrouwelijke oplichter die net vrijkomt uit de gevangenis nadat ze haar man heeft vermoord en nu probeert een parkeervergunning voor invaliden te krijgen). Maar de waarheid is gewoon: zo zie je eruit wanneer je moet dealen met een chronische ziekte.’

Maar als je denkt dat je hier leest over Lena’s zelfmedelijden, heb je het mis. In de beschrijving stipt Lena namelijk ook even – met alle gemak van de wereld – aan dat ze op andere momenten drie keer zo hard terug komt. ‘We still rock our dreams and goals and passions (and fashions) and we live many lives in one day.’

Bron: HelloGiggles.com | Beeld: Getty Images