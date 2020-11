Abonnees van Ziggo worden vanaf deze week getrakteerd op een feestje. Op HBO verschijnt namelijk iedere week een nieuwe aflevering van ‘Industry’, waarbij je mag denken aan een mix van ‘The Wolf of Wall Street’ en ‘Suits’.

Industry door Lena Dunham

Nog een belangrijke troef van de serie: de pilot aflevering is geregisseerd door Lena Dunham. Zij brak door met Girls, ook wel bekroond tot de rauwe opvolger van Sex and the City. Bovendien speelde Dunham een glansrol in Once Upon a Time in Hollywood, waarvan we ons allemaal nog de foto’s herinneren. Vervolgens richtte ze zich op het schrijven van scripts en ontwikkelde ze zichzelf als regisseur. En wie kijkt naar de trailer van Industry snapt waarom ze voor Lena Dunham als regisseur kozen.

Snelle carrières

Industry vertelt namelijk het verhaal over een stel jonge ambitieuze werktijgers aan de start van hun carrière. Zij zijn de uitverkorenen die zijn aangenomen bij een in Londen gevestigde investeringsbank. Zij zijn de knappe en intelligente twintigers die het moeten gaan maken in het financiële Wilde Westen. En zoals het de cultuur van de grote firma’s betaamt, worden de gedreven jonkies direct in het diepe gegooid. Ze maken lange dagen en vaak ook lange nachten door de werkdag af te sluiten met cocktails en cocaïne.

En niet alleen katers en overuren vormen een uitdaging. Ook de machocultuur en hiërarchie zijn onderdeel van ‘het spel’. Voor het binnenhalen van investeringen blijkt immers alles geoorloofd, zo blijkt al snel. Hoe groot is het offer dat je wil brengen? Welke normen en waarden ben je bereid overboord te kiepen? Laat je je meeslepen in de perverse sfeer? Ga je voor de top? Of geef je op? Het zijn herkenbare vragen voor iedereen met dromen en een carrière, uitvergroot tegen een decor van het snelle geld.

Industry S01 is vanaf 10 november 2020 wekelijks bij Ziggo Movies & Series te zien. Bekijk de trailer hieronder.