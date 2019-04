Lena ruilt twerken in voor ‘zingen’ en dit is Mezdi’s reactie hierop

Voormalige EOTB-deelneemster Lena heeft de ‘langverwachte’ opvolger van haar single Fouilleren uitgebracht: Swipe Het. Want, wanneer de realityster niet aan het twerken is, staat ze tegenwoordig in de opnamestudio. Maar niet iedereen kan haar tweede single waarderen.

Mocht je het nummer nog niet gehoord hebben, raden we aan om hem toch even te bekijken.

Provocerend

Het nummer Swipe Het bevat provocerende teksten. Zo ‘zingt’ Lena: ‘Vanaf nu is mijn poenie duur, yeah yeah.’ Een andere opvallende zin is: ‘Je kan wel lullen tegen mij, maar krijg je die ding omhoog?’ Da’s overigens een heel belangrijk puntje voor Lena, het omhoog krijgen van die ding, aangezien ze naar eigen zeggen ‘altijd geil’ is.

‘Vergeet je vagina niet te wassen’

Ze zingt herhaaldelijk dat ze ‘pinpassen van je boyfriend swipet’ en dat haar bankrekening er erg goed bij staat. Lena’s ex Mezdi zegt op Instagram dat hier niks van klopt. Hij vertelt: ‘Je bent geen jurist in opleiding meisje. Je kan niet eens tot tien tellen. Ga iets zinvols doen ofzo.’ Hij eindigt zijn donderpeek met: ‘Ik ga je naam verder niet uitspreken, want daar krijg je volgens mij geslachtsziektes van. Vergeet je vagina niet te wassen, en nog een fijn weekend topper.’

Natuurlijk kon Lena het niet laten om op Mezdi te reageren en wij hebben zomaar het vermoeden dat dit vicieuze cirkeltje zich nog even blijft herhalen. Yay….

