Het is eindelijk mei en we zitten allemaal te wachten op het warme lenteweer. Na al het koude weer van de afgelopen tijd zijn we echt toe aan zon, slippers en met een heerlijk drankje buiten te zitten. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten. Komend weekend kan het al 25 graden worden en de week erna zelf nóg warmer!

Zomers warm

We hebben nog een guur en fris weekje voor de boeg, maar in het weekend volgt een weersomslag. Veel warmere lucht bereikt onze omgeving (it’s about damn time!) dan en zondag zou het bij veel zon al plaatselijk 25 graden – oftewel zomers warm – kunnen worden, meldt Weer.nl.

Vrieskou

Zover is het nog niet. De afgelopen nacht heeft het voor de 23e keer sinds 1 april weer op enkele plaatsen in Nederland gevroren. De koudste plek ditmaal was het Limburgse Ell waar de temperatuur op normale waarnemingshoogte tot precies -2 graden daalde. In Eindhoven en in Volkel vroor het op 10 centimeter hoogte zelfs 5,1 graden.

Code geel

Ondertussen koerst een actief lagedrukgebied op het Noordzeegebied af. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de nacht van maandag op dinsdag in het westen en zuiden van het land en heeft code geel afgegeven. In het Waddengebied, langs de gehele westkust en ook in Zuid-Limburg kunnen windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen. De windstoten breiden zich gedurende de nacht verder landinwaarts uit. Vanaf de vroege ochtend geldt de waarschuwing ook voor Noord-Brabant.

IJskoude Bevrijdingsdag

Ook woensdag (Bevrijdingsdag), donderdag en vrijdag houdt het koude weer nog aan met af en toe buien. De wind waait alle dagen uit westelijke richting en neemt weer behoorlijk in kracht af. Verder zijn de temperaturen tot en met vrijdag met waarden tussen 10 en 12 graden onverminderd laag voor de tijd van het jaar. Op Bevrijdingsdag wordt het zelfs niet warmer dan ongeveer 10 graden. Daarmee kan Bevrijdingsdag van dit jaar op een plek in de top 5 van koudste Bevrijdingsdagen ooit terechtkomen.

Op en top terrasweer!

In het weekend volgt volgens Weer.nl ‘een spectaculaire weersomslag’. Zaterdag wordt het in het noorden al 14 graden, in het zuiden mogelijk 19 graden. Zonneschijn krijgen we vervolgens vanaf zondag overal. Omdat de wind zuidelijk blijft en later zelfs zuidoostelijk wordt, wordt de aangevoerde lucht daarbij nog wat warmer. Zondag wordt het op veel plaatsen al 20 tot 25 graden en misschien zelfs warmer. Bij de start van de nieuwe week kan de temperatuur overal nog een beetje hoger uitkomen. Rol je handdoekje maar vast uit!

