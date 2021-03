Lente! Deze feitjes over ons lievelingsseizoen kende je vast nog niet

Het lijkt misschien nog niet zo, maar de astronomische lente is vandaag officieel begonnen. De winterjas kan nog niet naar zolder, maar het is toch echt zo: lente! En dan niet alleen in de ogen van de tandartsassistente.

Goed. Waarom wordt het eigenlijk lente? Op het noordelijk halfrond begint dat rond 20 maart, als de zon loodrecht boven de evenaar staat. Vandaar ook: astrologische lente. De meteorologische lente is al van start, die begon namelijk op 1 maart. Tot zover het spreekbeurt gedeelte. Dan nu: deze feitjes kende je nog niet over de lente.

Feitjes over de lente

Een oude Griekse mythe verklaart waarom alle planten gaan bloeien en mensen zin krijgen om – laten we het netjes houden – op elkaar te duiken. De terugkeer van de lente staat voor het thuiskomen van Persephone. Dit is de dochter van Demeter en de godin voor alle planten en de vruchtbaarheid. Verklaart een hoop.

Huis nodig? Dan is dit je kans (nouja, als het lukt op deze woningmarkt). In de lente zetten de meeste mensen hun huis te koop, omdat ze in de winter liever niet willen verhuizen door de kou.

Volgens een Facebook-onderzoek, gaan de meeste stellen uit elkaar in de lente. Toch een gevalletje voortplantingstechniek?

Lente is afgeleid van het woord ‘lang’. Het betekent eigenlijk: ‘het lengen der dagen’ en laat dat nou precies zijn wat er gebeurt. De laatste dag van de lente, 21 juni, is dan ook de langste dag van het jaar.

Voel je jezelf vrolijker? Kan kloppen. De langere dagen en de zon zorgen voor aanmaak van gelukshormonen en daardoor worden we – je voelt ‘m al aankomen – blijer.

Voor ons begint de lente eigenlijk op het moment dat we de winterjas kunnen verruilen voor het leren jack en de laarsjes voor sandaaltjes. Maar daar lijkt het toch nog net iets te vroeg voor.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief