Lentekriebels: déze sneakers zijn komende zomer helemaal on trend

Een goed paar sneakers mag in geen enkele garderobe missen. Niet alleen omdat ze lekker lopen, maar vooral omdat het schoeisel niet misstaat onder een jeans maar óók een vrouwelijke look net wat stoerder weet te maken. Toe aan een nieuw paar maar nog geen idee wat je wil? Misschien helpt deze trend je op weg.

Trend sneakers

Waar we afgelopen seizoen massaal gingen voor opvallende sneakers met dikke zolen, zullen we komende zomer bescheidenere varianten voorbij zien komen. De goede, oude tennisschoen – geïnspireerd op het model van Gucci uit 1977 – is namelijk terug van weggeweest.

Plimsole

In welke hoek je moet denken om mee te gaan met de laatste trend? Googel eens op plimsoll of plimesole en je vindt wat je zoekt. Het gaat hierbij om sneakers met een canvas bovenkant, een ronde neus en een rubberen zool. Een beetje opvallen mag natuurlijk altijd, dus ga vooral voor een kek kleurtje of een schoen met print. Het is jouw feestje!