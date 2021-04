Lentekriebels in Den Haag: #Resse gaat viraal op TikTok

Of er echt sprake is van een stomende romance is nog maar de vraag. Maar, volgens speurende TikTokkers betekenen die ene knipoog en die speelse blik veel meer dan een onschuldige vriendschap tussen Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks). Maak kennis met #Resse.

#Resse

Toch is er één probleem voor de fans van #Resse: Jetten woont samen met zijn vriend Sjoerd en Klaver is getrouwd met Jolein en vader van zijn drie kinderen. De politici zien de lol van de filmpjes er zeker van in. Zo plaatste Rob Jetten eerder in zijn Stories op Instagram de volgende reactie: ‘Jesse, laat Jolein het maar niet horen.’ Waarop Klaver reageerde met: ‘Ik ontken alles.’

Wereldwijd

Hoewel de meeste mensen niet eens weten wie de twee precies zijn, is de hele wereld van #Resse op de hoogte. Zo post een Britse TikTokker een video met de tekst: ‘Fuck de liefde, ik wil wat deze twee politici hebben.’

Fanfiction

De fans van de twee tortelduifjes nemen de hashtag zó serieus dat zelfs de eerste fanfiction-verhalen al te lezen zijn op de populaire site Wattpad. Hierop plaatsen mensen hun wildste fantasieën over allerlei bekende mensen.

