Leonardo DiCaprio slaat handen ineen met klimaatactiviste Greta Thunberg

Leonardo DiCaprio noemt zichzelf ook wel een ‘milieuactivist’. Afgelopen vrijdag was het een eer voor de acteur om de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg te ontmoeten, laat hij weten op Instagram. De twee hebben afgesproken elkaar te steunen in hun strijd voor een betere planeet.

Lees ook: Leonardo DiCaprio geeft eindelijk antwoord: paste Titanic’s Jack nu wel of niet op de deur in de laatste scène?



‘Greta Thunberg is een leider van onze tijd geworden’, schrijft Leonardo bij zijn foto met de Zweedse tiener. ‘De geschiedenis zal ons beoordelen op wat we vandaag doen, om te helpen garanderen dat toekomstige generaties kunnen genieten van dezelfde leefbare planeet die we zo duidelijk als vanzelfsprekend hebben beschouwd.’

Wake-up call

Volgens Greta is ‘de tijd van inactiviteit’ nu écht voorbij. Leonardo hoopt dan ook dat Greta’s boodschap een wake-up call is voor wereldleiders en dat ze in actie komen. Door haar en andere jonge activisten is de acteur optimistisch geworden over wat de toekomst voor ons in petto heeft.

‘Het was een eer om tijd met Greta door te brengen. Zij en ik hebben een toezegging gedaan om elkaar te steunen, in de hoop op een betere toekomst voor onze planeet’, aldus Leonardo.

Emotionele speech

In september maakte Greta een hoop los op de VN-klimaattop in New York. In een emotionele speech haalde ze fel uit naar onze wereldleiders. ‘Hier, op dit moment, trekken we de grens. De wereld wordt wakker en er komt verandering. Of je het nu leuk vindt of niet’, zei ze toen. Haar volledige speech zie je hieronder.