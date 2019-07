Leonardo DiCaprio geeft eindelijk antwoord: paste Titanic’s Jack nu wel of niet op de deur in de laatste scène?

Want iedereen kon zien: het was een grote deur. En Jack had er makkelijk bij gekund. Toch toch toch? Een dappere interviewer heeft dit jarenlange mysterie, deze prangende vraag, dit frustrerende raadsel ein-de-lijk durven voorleggen aan de enige persoon die ons kan verlichten: mister Leonardo DiCaprio in hoogsteigen persoon. Zijn antwoord…?

Heel leuk: tijdens zijn antwoord wordt Leo bijgevallen door Brad Pitt en Margot Robbie. Ook zij willen het antwoord op dit jarenlange enigma onderhand wel eens weten. De drie zitten bij elkaar vanwege de promotie van hun nieuwste film Once Upon A Time In Hollywood. Kijk en lach, want god, wat blijft deze cast leuk om naar te kijken.

We asked @LeoDiCaprio if he could have fit on the door at the end of #Titanic, and his #OnceUponATimeInHollywood co-stars @MargotRobbie and Brad Pitt seemed to think so 😂😂😂 pic.twitter.com/nsOMZpXhFz

— MTV NEWS (@MTVNEWS) July 15, 2019