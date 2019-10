Let it go: is dit nummer dé nieuwe hit uit Frozen 2?

Oké, we geven toe: na een tijd begint het nummer irritant te worden. Maar hee, dat betekent in ieder geval dat de makers iets goed hebben gedaan met deze oorwurm. En ook in de opvolger lijkt er weer zo’n heerlijk nummer te zitten.

‘The Unknown’

Het gaat hierbij om het lied The Unknown, ook weer gezongen door ‘Elsa’ (Idina Menzel dus). Het heeft alles in zich om weer nét zo populair te worden: we noemen lekker harde uithalen, een catchy deuntje en een heldhaftige prinses. Wat wil je nog meer? Dus begin maar vast met oefenen, want we gokken zodra de film 20 november in de bioscoop draait, je het overal gaat horen. Let it gooo. oh nee, into the unknown!

Bron: Fem-Fem | Beeld: Still