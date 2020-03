Het is alweer een week geleden dat Rob Dekay (33) onthulde dat hij de Mol was van het twintigste seizoen van ‘Wie is de Mol?’. In de podcast van ‘Wie is de Mol?’ vertelt de zanger hoe hij te horen kreeg dat hij de Mol mocht spelen.

Rob weet nog precies waar hij was toen hij hét telefoontje kreeg. De pizzeria in Deventer was het decor waar Wie is de Mol? voor hem al begon. Compleet overdonderd was ‘ie. ‘Wat overkomt mij nu? Mijn leven gaat veranderen’, vertelt hij in de podcast van het programma. Het telefoongesprek begon met felicitaties, die Rob in eerste instantie niet kon plaatsen. ‘Ik zei: ja, nee, top. Ik heb echt een traan gehad toen. Mijn lievelingsprogramma. Ik mag er niet aan meedoen, ik bén het.’

Extra seizoen

We hoeven niet meer lang te wachten totdat er een nieuw seizoen van Wie is de Mol?, want er komt een extra seizoen aan. Speculaties draaien nu ook al op volle toeren: is er een editie met allemaal oud-Mollen in de maak? Hoe tof is het als bijvoorbeeld Margriet van der Linden het op moet nemen tegen Yvon Jaspers? En weet je nog die mysterieuze hint met een geluid dat van Schiphol leek af te komen? Het bleek uiteindelijk te gaan om dé kans om een exclusief kijkje achter de schermen te krijgen bij het nieuwe seizoen WIDM. Toch denken fans nu ook dat dit het moment is geweest waarop de nieuwe kandidaten op het vliegtuig stapte om het avontuur aan te gaan. Zou zomaar kunnen, lijkt ons.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: AVROTROS