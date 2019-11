Voor op je verlanglijstje: dit zijn de leukste bordspellen van het moment

Eerder deze week bleek dat de klassieke bordspellen een heuse comeback beleven. En eerlijk, dat snappen wij best. Immers, als Monopoly komt met een nieuwe versie waarin vrouwelijke spelers meer geld krijgen dan hun mannelijke spelers, dan willen wij dat spel wel spelen. En zo zijn er meer bordspellen van nu waar we enthousiast van worden. Wij hebben de leukste bordspellen voor je op een rij gezet.

Temptation Island – het spel der verleiding

Bij het horen van de woorden ‘Temptation Island’, denk je misschien niet aan een gezellig bordspel. Nee, nee, een relatie is niet iets om met een dobbelsteen te bepalen. Toch is nu dé game der verleiding op de markt gebracht. Tijdens dit bordspel wordt namelijk niet getest of jullie sterk genoeg zijn als een koppel, maar moet je jouw inner verleid(st)er naar boven halen. Alleen dan kun je namelijk eindigen als winnaar. Klinkt spannend toch? Absoluut een van de leukste bordspellen van het moment.

Peaky Blinders – Under new management

Kun jij ook geen genoeg krijgen van Tommy Shelby? Zucht, dan snappen wij best. Knap, charmant en bloedje slim. Die knappe kop valt niet te kopiëren, maar misschien huist er wel een echte Shelby in jou.

Tijdens dit spel kun jij Tommy Shelby spelen en reis je terug in de tijd naar het Birmingham van de jaren twintig. Net als Shelby krijg je te maken met gewiekste tegenstanders en word je beoordeeld op charisma, kracht en intelligentie. Je moet allianties sluiten en vijanden elimineren. Investeringen in rum, handel in wapens of auto onderdelen, het komt allemaal voorbij. Word jij de meest gevreesde gangster van Birmingham?

En heel leuk: in het spel komen de leukste quotes van de Shelby-clan voorbij.

Azul

Een nieuw spel, dat gelijk bovenaan de verlanglijstjes voor volwassenen staat. We hebben het over Azul, een tactisch bordspel waarbij je de muren van het koninklijke paleis van de Portugese koning Manuel I moet versieren.

Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Tijdens het bezoek van de Portugese koning aan het Alhambra in Zuid-Spanje was de koning namelijk erg gebiologeerd van de prachtige Azulejos (de oorspronkelijke witte en blauwe keramische tegels) waarmee de muren van het paleis waren gedecoreerd. Daarom gaf hij onmiddellijk de opdracht aan jou om zijn paleis met soortgelijke decoratieve tegels te verfraaien.

In het spel vorm je patronen met de tegels om het paleis te versieren. Voor specifieke patronen en completerende sets, scoor je extra punten. Maar heb je materialen verspild? Dan worden er punten in mindering gebracht.

Escape Room the game 2

Het fenomeen escape room kwam, zag en overwon. Niet zo gek dus dat ook daar nu een bordspel op is gebaseerd. Met dit spel kun je de spanning van een echte escape room in jouw eigen huiskamer beleven, hoe leuk (en handig) is dat?

En heel leuk: dit spel komt in vier verschillende varianten: Panic on the Titanic, Alice in Wonderland, Dawn of the zombies en Another dimension.

Wat je moet doen? Nou, net als in een echte escape room moet je samenwerken om puzzels op te lossen en verborgen aanwijzingen te vinden. Het is een race tegen de klok; je hebt 60 minuten om te ontsnappen. De Chrono Decoder telt af, zorgt voor de juiste sfeer en geeft aan wanneer je hints mag gebruiken. In dit spel win je samen of verlies je samen. Alle spelers moeten het beste uit zichzelf halen om raadsels en puzzels op tijd te kunnen oplossen. Teamwork is de sleutel tot succes.

Dilemma op dinsdag: blije editie

Oké, geen echt bordspel, maar minstens zo gezellig. Want na een weekkalender, boek en een spel komen de bedenkers nu met nóg een spel. Het verschil met de voorgaande editie? Deze bevat alleen maar dilemma’s waar je blij van wordt. Je hoeft dus niet na te denken over of je alleen nog maar frikandellen speciaal mag eten in je leven of iedere nacht moet slapen met natte sokken. Daarentegen krijg je bijvoorbeeld de vraag: ‘Je hebt een robot-butler óf je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uit komen?’. Kiezen wordt dus niet langer lastig gemaakt omdat de uitkomst hoe dan ook verschrikkelijk is, maar omdat allebei de opties fantastisch zijn

Leukste bordspellen

Welke gaat er op jouw verlanglijst?