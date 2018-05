Dít zijn de leukste budgetvakanties waar je nu naartoe wil

Valt je vakantiegeld flink tegen of heb je een financiële tegenvaller, maar wil je er toch even tussenuit voor een break? Geen probleem! Je hoeft namelijk echt niet een torenhoge spaarrekening te hebben om te genieten van een welverdiende vakantie.

Er zijn namelijk een tal aan steden in Europa waar je even in alle rust op adem kunt komen, zonder daarvoor diep in de buidel te hoeven tasten. En ook op de plek van bestemming hoef je niet enorm met je creditcard te wapperen, maar kun je gewoon lekker zuinig aan doen zonder daarvoor dingen voor te moeten laten.

1. Sofia, Bulgarije

Van je hotelovernachting tot aan je sandwich in de ochtend: alles is hier prima te betalen en allesbehalve duur. In de zomer is het hier heerlijk warm, en kun je dus ook nog een lekker zongebruinde teint opdoen. En dan kun je er ook nog eens flink cultuur snuiven en door de prachtige straten slenteren.

2. Krakau, Polen

Misschien niet per se te vergelijken met zonnige bestemmingen als Ibiza en Cannes, maar wel heel leuk om een keer geweest te zijn. Daarnaast is dit dé stad voor iedere cultuurliefhebber, en is hier eigenlijk altijd wel iets te beleven.

3. Vilnius, Litouwen

Vilnius wie? Ja, het is eens iets anders dan Europese steden als Barcelona en Milaan, maar ook deze prachtige stad is je bezoek meer dan waard. Naast dat je elke dag kunt neerstrijken bij de vele restaurantjes die Vilnius te bieden heeft, is het ook voor de natuurliefhebber de place to be. En dan is het ook nog eens de goedkoopste bestemming van Europa.

4. Ljubljana, Slovenië

Wie Ljubljana zegt, zegt urenlang winkelen. Vergeet de peperdure winkelstraten van Milaan, maar ga voor koopjes scoren in de Sloveense hoofdstad. En tussendoor natuurlijk niet vergeten om een vorkje mee te prikken in de talloze restaurantjes die je uitzicht geven op de rivier Ljubljanica.

5. Boekarest, Roemenië

Gebouwen, kerken en musea: het is slechts een deel van het pracht en praat dat Boekarest te bieden heeft. Je kijkt hier gegarandeerd je ogen uit en kunt je hier prima een aantal dagen vermaken.

Bron Cosmopolitan | Beeld iStock