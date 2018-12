6x de leukste concerten van de week waar nog kaarten voor zijn

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

Wanneer: 21 december, aanvang 20.30 uur

Prijs: 17,02 euro

Racoon – Muziekgebouw Eindhoven

Na een volle zaal in de Ziggo Dome, zoekt Racoon de intimiteit op in de Nederlandse theaterzalen. Tijdens de voorstelling komen hits voorbij als Love You More, No Mercy en Oceaan. Ook worden nieuwe nummers van het laatste album Look Ahead And See The Distance gespeeld. De mannen staan tweemaal in het Muziekgebouw Eindhoven. Er zijn nog enkele kaarten voor het laatste concert beschikbaar.

Waar: Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven

Wanneer: 21 december, aanvang 20.15 uur

Prijs: 35 euro

Kraak & Smaak – Luxor Live

Het is alweer veertien jaar geleden sinds de hit Squeeze Me uitkwam, maar Kraak & Smaak heeft allesbehalve stilgezeten. Het producertrio uit Leiden leverde eind 2017 het album Juicy Fruit en verraste afgelopen zomer met nieuw materiaal, waaronder de track I’ll Be Loving You. Het trio komt nu naar Luxor Live.

Waar: Luxor Live, Arnhem

Wanneer: 21 december, aanvang 20.30 uur

Prijs: 17 euro

Jasper Steverlinck – Rotown

De Vlaamse singer-songwriter Jasper Steverlinck is bekend als frontman van Arid, de band uit Gent bekend van nummers als Words, Why Do You Run en Me And My Melody. Hij heeft inmiddels ook solo wat meters gemaakt. Op zijn nieuwe plaat Night Prayer is Steverlinck te horen in sterke ballads met gitaar en strijkers. Voor liefhebbers van Sioen en Ozark Henry.