Wij vrouwen zijn er werkelijk waar dol op: een lekker potje shoppen. En we voelen ons helemaal geweldig wanneer we iets heel leuks voor een heel leuk prijsje kunnen scoren. Wat we het liefst dragen wanneer het zonnetje zich ook maar een klein beetje laat zien? Lange rokken, korte rokken, spijkerrokken, maxi rokken en af en toe een jurkje vinden we ook geen probleem.

Bovendien zijn we met deze items ’s ochtends snel klaar met omkleden. Rokjes en jurkjes zijn niet alleen super zomers, ook zijn het misschien wel de meest vrouwelijke items die wij vrouwen kunnen dragen. Want ja, mannen dragen nu eenmaal geen jurken of rokken. Sommigen misschien in het weekend, maar over het algemeen is een jurkje of rokje op en top vrouwelijk en zo voelen we ons dan ook als we er een dragen.

SUN, SAND, THE SEA AND ME

Gaan we voor een fleurig jurkje, dan zijn we snel klaar. Ideaal, maar het voordeel van een rokje is dat je hem op meerdere manieren kunt combineren. Ga voor een girlie look door er een lief blouseje op de dragen of draag een stoere it-top en een stel biker booties wanneer je meer in een stoere bui bent. Bovendien draag je een rokje gemakkelijk het hele jaar door: nu met blote beentjes en in het najaar trekken we er gewoon een panty onder aan. Kan jouw rokkencollectie wel wat uitgebreid worden? Ga er dan even goed voor zitten. Ik heb namelijk de leukste rokjes uit de shop on a budget voor je verzameld. Ja ja, alle rokjes die ik hieronder op een rijtje zet hebben een prijskaartje die niet hoger is dan €25,-. Daar gaat mijn hartje direct sneller van kloppen en ik denk die van jou ook. Pak er gauw een glas drinken en wat lekkers bij, want hier komen ze!

Coolcat via Coolcat, €24,99

Only via Wehkamp, €19,99

Bodyflirt via BonPrix, €19,99

Vero Moda via Otto, 24,99

Noisy May via Wehkamp, €24,99

Steps via Steps, €25,00

Mango via Wehkamp, €29,99

Jacqueline de Yong via Wehkamp, €19,99

Only via Wehkamp, €19,99

