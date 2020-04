We schatten de kans klein dat Levi Curiel uit ‘Ex on the Beach Double Dutch’ meeleest, maar toch, we geven het een poging. Dus Levi, mocht je dit lezen, pak pen en papier erbij want hier volgt een lesje Hoe gedraag je je als een man in bullet points. We beloven dat we makkelijke woorden zullen gebruiken.

Kijk, nu weet ik heus wel dat de lat niet heel hoog ligt bij de Nederlandse versie van Ex On The Beach. Ik bedoel, dat was wel duidelijk toen Elodie in het vorige seizoen in de koffer van Jamecia plaste omdat laatstgenoemde met Harrie had gesekst. En hoe schokkend dat fragment ook was, het maakte één ding duidelijk: erger, dommer en kinderachtiger dan dit kon het niet worden.

Dacht ik. Want naïef als ik ben, begrijp ik na al die kijkuren reality tv namelijk nog steeds niet en blijft het me verbazen dat ‘de jeugd van nu’ alles doet – of juist nu níet doet – om beroemd te worden. Ook als dat betekent om vol gepiste koffers van vorig jaar te overtreffen.

En toen was daar Levi. De 26-jarige spierbundel die net zoals zoveel aspirant reality sterren ‘personal trainer’ als beroep uitoefent. De jongen die te pas en te onpas ‘huts!’ roept, een term die na het voorlaatste seizoen toch echt al wel uitgemolken was en nu dus ver over de houdbaarheidsdatum verstreken is. In makkelijke woorden voor jou Levi: huts alsjeblieft niet meer en verzin zelf een leuk woordje als je wil proosten.

Maar goed, dat gehuts is natuurlijk niet het ergste. Waar een nageaapt hutsje nog is gebaseerd op kinderlijk enthousiasme, zijn Levi’s andere fratsen domweg gebaseerd op oneerbiedig macho-gedrag. Of nou ja, ‘macho’, was het maar macho.

Toen zijn ex Lakeisha in de vorige aflevering voor hem aanspoelde, kreeg ze een ‘extra power’. Dat betekende dat Lakeisha zelf mocht kiezen waar ze haar eerste nacht zou doorbrengen. Logischerwijs koos ze voor de kamer van haar oude vlam Levi. Dat betekende dat Levi’s vakantievriendinnetje Julie ergens anders zou moeten slapen. Levi had gewoon kunnen zeggen: ‘Dankjewel, Lakeisha, dat vind ik een mooi compliment, maar ik moet hiervoor helaas bedanken. Ik vind Julie namelijk echt leuk en wil haar niet kwetsen’. Dat Levi, was nou een mooi, volwassen excuses geweest. Dan was je mans genoeg geweest. Maar wat deed jij? ‘Ze gaat gewoon een k*t tijd krijgen hier nu’, waren jouw dreigende woorden. Om vervolgens de hele groep tegen Lakeisha op te stoken – iets wat ik voor het laatst in groepje 7 probeerde – en Lakeisha te negeren, buiten te sluiten, staand te laten eten en zelfs gedwongen aan een andere tafel laat zitten.

Toen vond ik je al dom. Want nogmaals, iemand opzettelijk buitensluiten is in groepje 7 al kinderachtig, laat staan wanneer je 26 jaar bent. Maar helaas bleef het daar niet bij. Want gisteren spoelde Celeste aan, een vrolijke, goed gemutste (niet te verwarren met huts) ex van Lakeisha. En ook Celeste krijgt een ‘extra power’: zij mag kiezen wie er op Hell Date gaat. Voor degenen die niet weten wat de zogenoemde ‘helse date’ inhoudt, zullen we het even uitleggen. Bij de Hell Date gaan twee mensen met elkaar op date en krijgen ze water in plaats van champagne. En slapen ze in een tentje in plaats van een hotelkamer. Kortom, zo erg is het niet.

Maar Levi zou Levi niet zijn als hij niet direct op zijn achterste poten gaat staan – ook al is Celeste totaal nieuw in de groep. ‘Als je mij op Hell Date stuurt, zorg ik er voor dat jij een Hell Tijd krijgt hier’, sprak de spierbundel. En hear hear voor Celeste, zij stuurde Levi op hell date. Waarop Levi zich wederom laat kennen en al snerend besluit dat hij de hele groep tegen Celeste gaat opzetten.

En hoopten we nog dat Levi bij het voorval van Lakeisha handelde uit blinde kalverliefde, nu is er toch wel sprake van een patroon. Een patroon waarbij Levi al sinds groepje 7 niet beter weet hoe om te gaan met conflict (dat is een ander woord voor ruzie, Levi). Daarom hierbij wat tips in bullet points:

Niet meer het woordje ‘huts’ zeggen.

Vrouwen te alle tijden met respect behandelen, ook als je niet verliefd bent op deze vrouwen. Dus: lief doen tegen alle meisjes, ook als ze je geen kriebeltjes in de buik geven.

Dus ook niet chanteren en dreigen als meisjes je je zin niet geven.

Ook als meisjes op meisjes vallen dien je ze nog steeds met respect te behandelen.

Je bent groot genoeg om je eigen mannetje te staan, daar heb je geen groep voor nodig.

De hell date hoeft zo slecht nog niet te zijn, met een lief meisje als Julie aan je zijde kun jij het overal naar je zin hebben. Dat is pas powerrrr!

Je excuses aan bieden aan Lakeisha en Celeste, liefst op social media, zodat je je fouten erkent.

Echt geen huts meer zeggen!

Ook op twitter waren ze niet over Levi te spreken:

Wat de fuck denkt die levi wel niet, eerst leuk gaan praten over hoe geil hij het vindt om een trio te krijgen met twee meisjes en nu opeens denigrerend doen dat ze lesbisch zijn, wat een kk chappie #eotbdd — giovanni (@gi00venchipapi) April 26, 2020

Celeste die binnenkomt en zich niet laten kleineren door dat macho gedrag van Levi is nu al een powermove #eotbdd — Iris (@pakhagelslag) April 26, 2020

Die Levi gaat gelijk dreigen als hij zijn zin niet krijgt. Wat een man zeg. 🙄 #EOTBDD — SuccubusLena (@SuccubusLena) April 26, 2020

ah ja classic eerst vindt levi het geil maar wanneer celeste hem op hell date stuurt is het wijferig lesbisch gedoe… zeg gewoon dat je homofoob bent en ga #eotbdd — 𝓳𝓾𝓾𝓵 (@minwoosgirl) April 26, 2020

ongekend dat gedrag van Levi gewoon. beetje chanteren als het niet naar zijn zin gaat. een grote reflectie van zijn onzekerheid. echt een horrible personality. julie deserves better #eotbdd — Fen (@fennnnn9) April 27, 2020

