Levi van ‘Ex on the Beach’ is klaar met alle haat en haalt uit naar MTV

Het zesde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ maakt de tongen los onder de kijkers. Vooral deelnemer Levi, ook wel macho Levi, doet flink wat stof opwaaien met zijn opmerkelijke uitspraken en zijn vreemde gedrag. Zijn actie tegen zijn ex Lakeisha (en daarna tegen haar ex Celeste) heeft gezorgd voor behoorlijk wat kritiek. Maar daar is hij helemaal klaar mee.

Levi besloot daarom om eenmalig zijn verhaal te doen in een live video met YouTuber Defano Holwijn. En daarin had hij weinig te ‘hutsen’ en veel te klagen. Volgens hem is de kritiek te wijten aan één oorzaak. En die ligt niet bij hem, maar bij MTV.

Bizarre acties

Volgens Levi is MTV schuldig aan alle haatreacties op de acties van de spierbundel. Er zou een hoop ‘knip- en plakwerk’ verricht worden in de afleveringen. In een van de eerste afleveringen zagen we hoe Lakeisha, een ex van Levi, aanspoelde op het strand en direct met de nek werd aangekeken door de groep. Macho Levi vond het nodig om de groep tegen haar op te zetten, waardoor de arme meid bij het diner zelfs aan een apart tafeltje moest eten.

Knippen en plakken

‘Ze knippen en plakken wel goed, maar niet heus. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik heb haar maar een keer in mijn leven gezien. Ze is niet eens een echte ex van mij’, vertelt Levi. Maar de actie tegen zijn ‘niet zijn echte ex’ zorgde ervoor dat de kijkers zich mateloos ergeren aan de macho man. Maar de haatberichten naar hem gaan te ver: ‘Ik heb bedreigingen gehad. Ze zeiden dat ze mijn kinderen zouden gaan opwachten. Toen dacht ik echt: heb ik wel de juiste keuze gemaakt? (…) Ik wilde wel bekend worden door mee te doen, maar niet op deze manier.’

Levi wil ramen ingooien

Deelneemster Celeste mocht nadat zij aanspoelde op het strand kiezen wie er op Hell Date moest en koos voor Levi. Hierop liet Levi zich wederom kennen en al snerend besluit dat hij de hele groep tegen Celeste gaat opzetten. Daarop zegt hij tegen Defano: ‘Daarna realiseerde ik: ik zou ook mijn ex niet op een Hell Date sturen.’ Hij begreep dus wel dat Celeste voor hem koos en niet voor Lakeisha. Volgens Levi heeft hij dit ook op camera gezegd. ‘Maar dat zenden ze dan weer niet uit. Dus logisch dat de mensen mij gaan haten. Ik wilde echt ramen gaan ingooien bij MTV’, briest hij boos.

Échte personality

Volgens Levi nemen we de tv-show allemaal net even te serieus en is hij in het ‘normale’ leven echt een goede gast. ‘In het dagelijkse leven heb ik niets negatiefs meegemaakt.’ Volgens hem is hij een ware tv-personality geworden en wil iedereen met hem op de foto. ‘Misschien komt dat ook omdat ik twee meter lang ben. Men durft niet zo snel iets in het echt te zeggen.’

Plottwist in Ex on the Beach

Tot slot belooft hij Defano dat er nog dat er een ware plottwist aan zit te komen in dit seizoen van Ex on the Beach. ‘Ja, alles met die twee ‘wijven’ gaat omdraaien.’ En ja, knip- en plak werk of niet, met dit soort taalgebruik kan de beste man misschien alsnog een goed lesje ‘Hoe gedraag je je als een man’ gebruiken. Of niet dan?

Ex On The Beach: Double Dutch is elke zondagavond om 20.30 uur te zien op MTV.

