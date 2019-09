Lezend de herfst in: 5x fijne boeken voor op de bank met een kop thee

Zoals ieder jaar heeft Koning Herfst een ijzersterke binnenkomer. Niets geen zachte overgang van zomer naar herfst, maar gewoon hoppakee, vijf dagen regen achter elkaar en dan ook nog een storm op komst. Daarom weten wij precies wat we gaan doen dit weekend: binnenblijven, met een boek op schoot.

Julian – Fleur Pierets

Het lesbische kunstenaarskoppel Fleur Pierets en Julian Boom begon twee jaar geleden aan een bijzonder project: in 22 landen symbolisch trouwen, op alle plekken waar het homohuwelijk wettelijk is toegestaan. Ze gaven elkaar het ja-woord in New York, Antwerpen, Amsterdam en Parijs. Maar na het vierde huwelijk werd Julian ernstig ziek; ze bleek een hersentumor te hebben. Amper zes weken later overleed ze op veertigjarige leeftijd. Haar weduwe schreef een boek over hun project en de vreselijke periode die volgde.

Julian, € 22,95, Das Mag uitgeverij

Heb je nou al een vriend? – Marie Lotte en Nydia

Is de titel van dit boek de vraag die jou het vaakst wordt gesteld op familiefeestjes, dan schieten de schrijfsters van Damn, honey! te hulp. Marie Lotte en Nydia geven op een humoristische manier antwoord op deze en 49 andere vragen waar je als vrouw mee moet dealen.

Heb je nou al een vriend?, € 17,99, Blossom Books

Ondergang en opkomst – Mitchell Zuckoff

Boeken over 9/11 zijn er genoeg, maar zo gedetailleerd en meeslepend als journalist Mitchell Zuckoff de gebeurtenissen weergeeft, vind je ze niet vaak. Van minuut tot minuut beschrijft hij wat er gebeurde in New York City, Washington D.C. en Shanksville. Via talloze interviews, telefoontjes en sms’jes schetst Zuckoff een huiveringwekkend beeld van die fatale dag.

Ondergang en opkomst, € 32,50, De Geus

De Sterrengever – Jojo Moyes

In het nieuwe boek van Joho Moyes hoort Alice dat de bibliotheek mensen zoekt om boeken te bezorgen in afgelegen gebieden. Dat wil ze wel! Het voelt als een bevrijding om uit het benauwde huis van haar man en schoonvader te kunnen ontsnappen. Samen met vijf andere vrouwen vormt ze al snel een hechte groep. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld als een deel van het dorp én de wet zich tegen hen keren.

De Sterrengever, € 20,99, uitgeverij De Fontein

Inner Spark – Kristin Vikjord

In Inner Spark laat yoga-goeroe Kristin Vikjord zien hoe jonge vrouwen – met gezin, baan, vrienden en familie – om kunnen gaan met hun drukke en overweldigende bestaan. Vol yoga en mindfulness, eenvoudige oefeningen en leuke tips om meer rust te vinden.

Inner Spark, € 22,50, Kosmos Uitgevers

