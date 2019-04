Prrrt Prrrt: Lidl neemt ‘Alles Designer’ van Fabiola op de hak

Of je nu wil of niet: om de rapkunsten van Fabiola kun je nauwelijks meer heen. Met haar nummer Alles Designer wist ze al snel één miljoen streams binnen te harken en de verleidster is nog lang niet klaar met dissen. Lidl springt slim in op deze songtekst en neemt de krullenbol een beetje op de hak.

Want hee, niet alles hoeft ‘designer’ te zijn Fabiola, aldus de supermarktketen. ‘Niets designer!’ staat er dan ook bij de jurken van €7,99 per stuk. Maar daar blijft het niet bij: ook het onderschrift is een duidelijke verwijzing naar het nummer. ‘Alles Lidl! Prrrrachtige kleding voor op je rek. Is gucci toch? Koop ‘m nu in de winkel!’ Hilarisch.

Onduidelijkheid

Toch snappen niet alle volgers de verwijzing naar de Temptation Island-ster. Want deze jurken met het merk Gucci vergelijken, daar snapt een dame helemaal niks van. Toch weet het merendeel wél waar deze post over gaat en Lidl krijgt dan ook niks dan lof. ‘Waaaauw Lidl verdient credits voor hun marketing staff’, reageert iemand. Een ander merkt op: ‘Fabiola, heb je een nieuw baantje? Prrrr haha.’

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL