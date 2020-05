Het is misschien het ‘duurste’ product dat in de schappen ligt bij de Lidl, maar ó, wat is het mooi. Bij de blauwgele supermarkt verkopen ze namelijk nu een bijzettafel met koelfunctie voor in de tuin.

De Lidl bijzettafel heeft een ‘innovatief design’ en een ‘geïntegreerd ijsvak’. In gewone mensentaal houdt dit in dat onder het tafelblad een mooie, ronde bak zit met een dubbele wand. In de ronde bak kun je je flesjes rosé, biertjes en blokjes ijs leggen. Door de dubbele wand blijft alles lang koel, waardoor je niet steeds hoeft op te staan van je ligbed om naar de keuken te lopen voor een koud drankje.

Ook handig: de bijzettafel heeft twee standen. Je kunt ‘m instellen op standje staand, of juist als lage bistrotafel. Zelf noemt Lidl het de ‘ideale tafel voor tuinparty’s’. En we geven toe, wij zien het idee ook wel zitten. Iemand een roseetje?

De Lidl bijzettafel met koelfunctie is is 49,95 euro en vanaf nu te bestellen via de website van Lidl.

We raden je eigenlijk sowieso aan om het tuinassortiment van de supermarktketen in de gaten te houden. Naast de bijzettafel verkopen ze namelijk ook vrolijke outdoortapijten (voor maar 6,99 euro per stuk) en een zeer stylish én makkelijk zonnescherm (slechts 19,99 euro).