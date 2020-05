Wow! Lie uit ‘Ex on the Beach’ herken je bijna niet terug op deze oude foto’s

Lie is natuurlijk geen nieuw gezicht in de wereld van realityshows. Zo bracht ze de mannen het hoofd op hol in Temptation Island VIPS én was ze al eerder een keer te zien in Ex on the Beach. Maar wist je dat de knappe blondine er vroeger heel anders uit zag?

In Ex on the Bench, de YouTube-serie van EOTB, vertellen zowel Lie als Jamy over hun terugkeer naar het zwoele programma. ‘Ik kwam binnen en dacht: ‘Hey, dit ken ik’. Het is namelijk dezelfde villa als waar ik mijn eerste seizoen beleefde. Dat is heel leuk, maar ook heel gek.’

Geen concurrentie

Wie Jamy en Lie van de vrouwen als concurrentie zagen? Daar zijn ze het unaniem over eens: niemand. Waar ze het ook over eens zijn? ‘Wij gaan de hel er in brengen’, zo klonk het in koor.

Lie Ex on the Beach

En hoewel ze vroeger ook al prachtig was, moeten we toch echt wel even twee keer kijken bij deze foto’s. Vooral met haar rode haren is ze bijna onherkenbaar. In Ex on the Beach gaf Lie toe inderdaad ooit haar lippen te hebben laten opvullen, maar ook haar oogkleur lijkt met de jaren veranderd. Zo is op de oude kiekjes nog te zien dat ze bruine kijkers heeft, terwijl ze de laatste tijd door het leven gaat met licht grijze of blauwe ogen. Hoe dan ook, de realityster blijft een plaatje om te zien.

Bron: Cosmopolitan, Beautify | Beeld: Facebook, Instagram, RTL