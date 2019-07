Wow! Verleidster Lie uit Temptation VIPS herken je bijna niet terug op deze oude foto’s

Verleidster Lie is natuurlijk geen nieuw gezicht in de wereld van realityshows. Ze was eerder al te zien in Ex on the Beach en nu brengt ze de mannen het hoofd op hol in Temptation Island VIPS. Maar wist je dat de knappe blondine er vroeger heel anders uit zag?

Haar entree was een beetje ongemakkelijk natuurlijk, want ze is niet alleen een oude bekende van Quenten, maar ook Fabrizio heeft ooit wat met haar gehad. Extra reden voor Pommeline om zich flink zorgen te maken over wat er allemaal gebeurt aan de andere kant van het eiland.

Rode haren

En hoewel ze vroeger ook al prachtig was, moeten we toch echt wel even twee keer kijken bij deze foto’s. Vooral met haar rode haren is ze bijna onherkenbaar. In Ex on the Beach gaf Lie toe inderdaad ooit haar lippen te hebben laten opvullen, maar ook haar oogkleur lijkt met de jaren veranderd. Zo is op de oude kiekjes nog te zien dat ze bruine kijkers heeft, terwijl ze de laatste tijd door het leven gaat met licht grijze of blauwe ogen. Hoe dan ook, de verleidster blijft een plaatje om te zien.

Bron: Cosmopolitan, Beautify | Beeld: Facebook, Instagram, RTL