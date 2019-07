Lief: Megafan van Kim Kardashian schrijft boek over haar dochters

Hoe lief, een megafan van Kim Kardashian schrijft een kinderboek waarin haar dochters North en Chigago een hoofdrol spelen.

In haar stories op Instagram geeft kim haar volgers alvast een sneak peek. Ze bladert door het boekje heen en laat vol trots het kleurrijke bladzijdes zien.

The Adventures of Chicago en North

Het prentenboek gaat The Adventures of Chicago en North heten en volgt de meisjes tijdens allerlei avonturen. In het boekje staan allemaal wijze levenslessen, inspirerende spreuken en kleurrijke tekeningen. Wanneer je het boekje kan kopen is helaas nog niet bekend. Het staat in ieder geval op ons verlanglijstje.

