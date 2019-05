Lief: Nieuwe liefde van Romy Monteiro deelt hun eerste foto samen

Een paar maanden geleden werd bekend dat Romy Monteiro weer vrijgezel was, maar het lijkt erop dat ze nu opnieuw het liefdesgeluk heeft gevonden. Fotograaf Jasper Suyk is degene die het hart van de presentatrice veroverd heeft en deelt een prachtige foto met zijn nieuwe vriendin.

‘Found myself a new main bitch’, schrijft Jasper bij de romantische foto. Hij grapt: ‘Side bitches can still DM.’ Romy kan wel lachen om de tekst van haar nieuwe vlam en reageert met de woorden: ‘HOVJ, NTB, WJNMK.’ Deze afkortingen staan voor ‘hou ook van jou’, ‘niet te breken’ en ‘wil je nooit meer kwijt’.

Gegund

Volgers van de Amsterdamse fotograaf zijn ontzettend blij voor de twee. ‘Powercouple!’, luidt een van de reacties. Ook schrijft iemand: ‘Liefde is… jullie saampjes.’

Gespot

Romy en Jasper werden in maart innig gespot bij Holland zingt Hazes en een maand later in het zonovergoten Hawaii. Dit zorgde voor een hoop geruchten, maar met onderstaande foto kunnen we ervan uitgaan dat Jasper hun relatie heeft bevestigd.

Django

Begin januari liet Romy weten dat zij en Django van Rijn ‘met veel liefde voor elkaar’ hadden besloten om hun verloving en relatie na twee jaar samen te zijn geweest te beëindigen. ‘We gunnen elkaar al het moois maar gaan ieder ons eigen pad. Alles in goed overleg en uit liefde.’

