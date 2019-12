Doe eens lief: ‘Lief zijn voor elkaar maakt gelukkig’

Wanneer ben jij voor het laatst lief voor een ander geweest? Was dat gisteren, vorige week of kun je het je niet herinneren? Chocoladegigant Milka deed onderzoek naar Nederlanders en hun goede daden. En wat denk je? 84 procent heeft in zijn of haar ogen vorige week nog iets goed gedaan voor een ander.

Bijna alle Nederlanders (95%) vinden het niet meer dan normaal om lief te zijn voor een ander. Een goede daad voor het eigen gezin en de partner is van alledag en ruim een derde (32%) heeft het afgelopen jaar ook iets aardigs voor een onbekende gedaan. Hierbij mag je denken aan:

Spontane hulp op straat (oversteken, boodschappen tillen) – 70%

Verrassen met een cadeau of bos bloemen – 50%

Vrijwilligerswerk – 45%

Hulp in het huishouden – 38%

Spontaan een kaartje sturen – 36%

Voor wat, hoort wat?

Het doen van een goede daad vinden we vanzelfsprekend, maar verwachten we er ook iets voor terug? Hier is een duidelijk verschil te zien tussen jong en oud. Want waar slechts 15 procent van de 65-plussers iets terug verwacht na een goede daad, geldt voor bijna de helft (46%) van de jongeren ‘voor wat, hoort wat’. Ook vinden zij de waardering van de goede daad van groot belang (74%), terwijl maar 42 procent van de 65-plussers hier waarde aan hecht. Mochten ze meer tijd hebben, dan zou meer dan de helft van de jongeren (56%) vaker een goede daad doen tegenover een kwart (28%) van de 65-plussers.

Geluksgevoel

De belangrijkste reden om iets voor een ander te doen is voor drie op de vier Nederlanders (75%) dat het hen een goed gevoel geeft. Ap Dijksterhuis, psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit en expert in geluk, legt uit: ‘De effectiefste manier om gelukkig te worden, is door te proberen anderen gelukkig te maken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen iets geven aan een ander, het reward-center flink wordt geactiveerd, dit is het netwerk dat prettige dingen registreert zoals lekker eten. Iets doen voor een ander maakt dus gelukkig.’

Opvallend is dat driekwart van de Nederlanders vindt dat we te weinig lief zijn voor elkaar. Dat zou dus wel wat meer mogen. Om Nederlanders te stimuleren iets liefs voor elkaar te doen in de decembermaand opent Milka in samenwerking met Hallmark het liefste postkantoortje van Nederland. Hier kun je gratis een kaartje verzenden naar iemand die je graag zou verrassen. Om het nog specialer te maken zitten er bij elke kaart (je kunt kiezen uit drie opties) twee stukjes Milka chocolade. de pop-ups zijn te vinden in Eindhoven, Zwolle, Delft, Maastricht, Breda, Den Bosch, Hoofddorp, Enschede, Leeuwarden en Arnhem. De data kun je hier checken. Voor wie ga jij iets liefs doen?