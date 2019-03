Lieke van Lexmond openhartig over moeilijke periode: ‘Ik wist ineens niet meer of ik mijn kindjes wel zou zien opgroeien’

De laatste tijd krijgt Lieke van Lexmond (37) steeds vaker opmerkingen over het litteken dat sinds vorig jaar in haar nek zit. In Story doet ze deze week haar verhaal. ‘Mijn wereld stond op z’n kop.’

Lieke kreeg vorig jaar de schrik van haar leven: ze ontdekte een knobbel in haar nek. ‘Het liefst had ik deze periode niet met de buitenwereld gedeeld, maar ik kreeg steeds meer opmerkingen over het litteken in mijn nek,’ vertelt ze openhartig.

Verdachte knobbel

Een operatie volgde. ‘De artsen wisten van tevoren niet of het goed- of kwaadaardig zou zijn. Dagenlang hebben we in spanning gezeten of het kanker zou zijn. Ik was zó bang… Ik keek naar mijn kindjes en wist ineens niet meer of ik hen wel zou zien opgroeien. Wat als het kwaadaardig zou zijn? Min wereld stond echt op zijn kop.’

Anders in het leven

Gelukkig bleek de knobbel goedaardig. Tijdens de operatie is een deel van haar schildklier weggehaald. ‘Sinds die diagnose vorig jaar en de onzekerheid of je kanker zou hebben, staan Bas en ik beiden anders in het leven. Je gaat koesteren wat je hebt.’

Bron: Story.nl | Beeld: ANP