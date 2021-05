Tijd voor een nieuwe kleur: ook Lieke van Lexmond gaat voor blond

Het lijkt erop dat steeds meer bekende mensen voor een blonde metamorfose kiezen en we snappen het: blondes have more fun, toch? Na Anna Nooshin gooit ook Lieke van Lexmond het over een andere boeg. Op Instagram deelt ze een foto waarop ze bezig is met de voorbereidingen van The Voice Senior. Maar wat de meesten vooral opvalt aan deze foto, is de nieuwe haarkleur van de presentatrice.

Haar volgers reageren stuk voor stuk razend enthousiast.

‘Niet normaal knap’, reageert Monica Geuze. ‘Wat ben je knap!!!! En lief ❤️’ schrijft Jessie Jazz en Kim Feenstra is niet alleen onder de indruk van haar kapsel, maar ook van haar charisma.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond)

Beeld: Brunopress