Mensen die liever Netflixen dan feesten zijn succesvoller

Lig je liever horizontaal op de bank met de afstandsbediening in je handen dan dat je in de kroeg staat te hossen met een wijn in je handen? Geen slechte keuze, blijkt.

Want mensen die liever Netflixen en bankhangen zijn succesvoller in het leven dan mensen die veel stappen.

Take it easy

Dat zit met name zo: je bent liever je krachten aan het sparen voor je harde werken. Je bent minder vaak brak dus er wordt meer gedaan aan die carrière – óók in de weekenden, dus. Daarnaast verspil je geen energie aan mensen die eigenlijk maar ‘mwa’ vindt of amper kent. Je voert geen vage gesprekken met dronken vrienden. Je hoeft geen ongemakkelijke gesprekken te voeren met vreemden en dat scheelt een hoop gedoe. Het zorgt voor minder ongemakkelijke situaties, precies wat je nodig hebt om je sterk en goed te voelen. Je voelt je zelfverzekerd en bovendien ook lichamelijk fit: dat doet je creativiteit goed.

Buffer

En dan geldt ook nog eens: je geeft minder geld uit. Dus blijft er meer over om te investeren in je toekomst of serieuze dingen als een fonds – wat uiteindelijk een groter vermogen oplevert. Meer spaargeld, minder katers: the key to success. Kortom: thuisblijven is het nieuwe uitgaan. Iemand nog een serie aan te raden op Netflix? Joe.

