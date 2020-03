4x een lifehack die je waarschijnlijk nog niet kent, en waar je blij van wordt

De naam alleen verklapt het eigenlijk al. Een goede lifehack is er een waarbij je, nadat je de lifehack ontdekt hebt, steeds weer opnieuw blij wordt als je ‘m gebruikt. En aangezien het nieuws nu vooral gedomineerd wordt door het corona-virus (hier vind je trouwens handige weetjes daarover), is het ook fijn even minder serieus nieuws tot je te nemen. Want van minder serieus word je soms gewoon even heel blij. En dat is óók belangrijk.

Heb je een bril? Dan ben je blij met deze lifehack. Want een schone bril betekent vrij zicht, maar helaas zitten we nogal veel aan ons gezicht en dus zitten er binnen no time vette vingers, make-up en overige vaagheden aan je brilglas geplakt. Een brillendoekje pakken, zou je denken. Maar anders dan de naam doet vermoeden, werken de krengen verdomd slecht op glas. Na het boenen blijft er een soort vettig laagje op je bil achter. De lifehack? Pak een microvezeldoekje. Je kunt ervoor kiezen om eerst je bril onder de kraan te houden, en daarna af te drogen met het microvezeldoekje, of het doekje zo te gebruiken. Je zult zien: in een keer schoon glas. En die doekjes gooi je op een gegeven moment gewoon in de wasmachine. Deze hack zul je voornamelijk in de winter, herfst of nu, in het vroege voorjaar gebruiken. Want blote benen zijn nog te koud en dus dragen we een panty. Maar helaas heeft stof nog weleens de neiging om aan je panty te gaan plakken. Rete-irritant want het wordt er allemaal niet charmanter op. Het trucje? Smeer, nadat je je panty aan hebt getrokken, over je panty een dun laagje bodycreme, of handcreme, net wat je voor handen hebt. Je zult zien: geen gekleef meer aan de benen. Heb je van die leuke invisbobble elastiekjes? Fijn voor in je haar, minder fijn dat ze na verloop van tijd wat uitlubberen. Leg ze echter in kokend water, en hop, ze nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan. Ooit gehoord van het pavlov-effect? Onderzoeker Ivan Pavlov kwam erachter dat als hij zijn hond steeds een belletje liet horen op het moment dat hij eten kreeg, de hond na verloop van tijd al begon te kwijlen bij alleen het horen van de bel. Zo werkt het voor ons mensen ook. Dus help jezelf ermee. Spuit bijvoorbeeld een tijd lang als je alleen iets leuks gaat doen een bepaald geurtje op. Na verloop van tijd kun je het geurtje ook op een ander moment opspuiten en zul je zien dat je je er blij (of krachtig) door gaat voelen. (Denk aan de geur van zonnebrand waardoor je direct in vakantiestemming komt). Dat werkt ook met muziek. Maak een lijstje met nummers en draai die non-stop op vakantie. Dikke kans dat als je eenmaal thuis bent, je instant blij wordt van die muziek op een druilerige dag.