Het lijkt wel (na)zomer! Bereid je voor op een prachtige week

Vandaag is het op veel plekken al zonnig, maar in de loop van de week stijgen de temperaturen opnieuw naar zomerse waarden tot – hou je vast – maar liefst 25 graden.

Uniek

Dat is ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar, zeggen weerexperts. Na twee hittegolven in de afgelopen zomer, worden ook in de nazomer hoge temperaturen verwacht.

Extra mazzel in het zuiden

Er wordt warme lucht aangevoerd vanuit het Middellandse Zeegebied, meldt Weeronline. Woensdag en donderdag loopt de temperatuur op naar twintig graden op de eilanden. In het midden van het land wordt het zo’n 24 graden en in Zuid-Limburg kan het kwik zelfs op 26 graden uitkomen.

Weekend

Ook in het weekend wordt zonnig weer verwacht met temperaturen van 25 graden op vrijdag en zaterdag. Zondag loopt het kwik weer iets terug naar zo’n 19 tot 22 graden en kan er een bui vallen.

Records

Volgens Weerplaza zijn deze temperaturen zo laat in het jaar ‘best bijzonder’ en kunnen er opnieuw weerrecords worden gevestigd.

