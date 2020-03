Like Monica: waarom je de realityserie over Monica Geuze moet zien

Goed nieuws voor de trouwe fans die altijd alle vlogs kijken van Monica Geuze. De vlogster krijgt namelijk haar eigen realityserie op Videoland: ‘Like Monica’. Hierin geeft Monica de regie helemaal uit handen en krijgen we een inkijkje in haar leven over de onderwerpen die in haar wekelijkse vlogs niet aan bod komen.

Haar volgers merkten de afgelopen tijd als op dat Monica heel druk was met allerlei opnames waarvan ze niets in haar vlogs kon laten zien. En nu weten we waarom.

‘Like Monica’

We kunnen dus verwachten dat we veel te zijn krijgen over haar privé- en zakelijke leven zoals we in haar vlogs zien, maar de realityserie op Videoland gaat er heel anders uitzien. De serie zoomt in op verschillende thema’s waardoor we Monica nog beter leren kennen.

Verschillende thema’s

De serie bestaat uit acht delen, met elk een eigen thema. Haar vrienden, familie en de liefde krijgen een grote rol in de serie. “Ik vind het ontzettend spannend om de regie uit handen te geven en ben benieuwd wat de kijkers ervan gaan vinden. Ik heb superveel zin in dit nieuwe hoofdstuk”, aldus Monica Geuze over de realityserie.

Like Monica is vanaf 25 maart wekelijks te zien bij Videoland. De reallifeserie bestaat uit acht afleveringen en wordt geproduceerd door NewBe.

Bekijk hieronder de trailer.

Bron: NewBe | Beeld: Brunopress