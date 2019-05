Lil’ Kleine gaat een nieuw lifestyle-platform voor jongeren opzetten

Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine, gaat aan de slag voor Talpa. De rapper werkt met het bedrijf van John de Mol aan een nieuw lifestyle-platform voor jongeren van 15 tot 24 jaar, maakt Talpa dinsdag bekend.

Lil’ Kleine wordt medeoprichter en ambassadeur van het nieuwe platform dat jongeren wil inspireren om hun dromen na te jagen. ‘John is altijd een voorbeeld voor mij geweest, dus ik ben heel dankbaar dat ik intensief met hem kan samenwerken en we een platform ontwikkelen waar jongeren inspiratie uit kunnen putten om alles uit zichzelf te halen’, zegt hij in een reactie.

Inspirator

Ook John de Mol is bij met zijn nieuwste aanwinst. ‘Het is fantastisch om met een talent als Jorik samen te werken en keer op keer te ervaren wat een inspirator hij voor jongeren is. Het zou me niets verbazen als de energie, die ik ervaar bij de ontwikkeling van het nieuwe merk, een duidelijke voorbode is van het plezier dat jongeren er straks aan gaan beleven.’

Het platform heeft nog geen naam gekregen, maar het is de bedoeling dat het straks alle ruimte voor inbreng van jong aanstormend talent biedt. Het nieuwe jongerenmerk gaat vanuit Talpa Social opereren, waar de mannen van StukTV, Gierige Gasten en Social1nfluencers ook zitten.

