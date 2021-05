Lil’ Kleine is voorlopig niet meer te horen op radiozender FunX. Dat maakt een woordvoerder van de zender bekend tegenover Het Parool. Het is niet duidelijk of dat besluit tijdelijk is, of de rapper voorgoed wordt geweerd.

‘We volgen het nieuws en gaan komende tijd even kijken hoe we hier op lange termijn mee omgaan’, zegt de woordvoerder. Volgens de woordvoerder speelt dat besluit bij andere radiozenders minder omdat Lil’ Kleine daar minder werd gedraaid. Ook wil FunX met luisteraars in gesprek over het onderwerp mishandeling. Het is nog niet duidelijk in welke vorm dat gebeurt.

Lil’ Kleine is niet de eerste die door de zender in de ban wordt gedaan. Bilal Wahib wordt niet meer gedraaid nadat hij in maart in opspraak raakte.

‘Onder een vergrootglas’

De rapper en Jaimie zijn intussen met een statement gekomen waarin ze de geruchten ontkennen. ‘We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan worden deze onder een vergrootglas gelegd’, luidt de verklaring voor de berichten omtrent de mishandeling op Ibiza.

