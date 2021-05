Ooggetuige deelt alle details: wat is er gebeurd tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes?

Nadat Lil’ Kleine afgelopen weekend in de boeien werd geslagen op verdenking van het mishandelen van zijn verloofde Jaimie Vaes begonnen mensen te speculeren. Wat is er nu precies gebeurd in de hotelkamer? Nu zijn er meer details naar buitengekomen, dankzij een ooggetuige.

Aangifte

Het verhaal gaat dat Lil’ Kleine mishandeld heeft. Hoe het precies zit, is niet bekend. Volgens de ooggetuige zou Jaimie rond half twaalf in de avond bij de receptie om een taxi hebben gevraagd. Dit waarschijnlijk om aangifte te doen.

Verstopt in de kast

Een paar uur later, rond twee uur ’s nachts arriveerde de politie bij het hotel. Ze waren op zoek naar de rapper die zich verstopt had in een van de hotelkamers.

Politie

‘Na een tijdje klopten ze op een van de deuren en deed een vrouw open. Zij vertelde de politie dat ze Lil’ Kleine niet kende, maar dat ze het aan haar kamergenoten zou vragen. Vervolgens sloot ze de deur en klonken er even later rare geluiden. Toen er opnieuw op de deur werd geklopt en de vrouw na 1 minuut niet opendeed, forceerde de politie de deur’, aldus de ooggetuige tegen Shownieuws.

Luidruchtig en onbeschoft

Andere feestgangers waren bang. ‘Iedereen had zich in kasten en achter gordijnen verstopt voor de politie. In deze kamer vonden ze ook een verstopte Lil’ Kleine.’

De ooggetuige vervolgt: ‘Hoewel we een grote mond hadden verwacht omdat hij eerder heel luidruchtig en onbeschoft was, zei hij nu niks en stond hij te trillen op zijn benen. Voor ze hem zijn handboeien omdeden, vroeg hij of hij vrij zou mogen als Jaimie haar aanklacht in zou trekken. Toch namen ze hem mee, omdat geweld tegen vrouwen erg serieus wordt genomen in Spanje. Later werd in hun kamer veel gebroken glas en bloed gevonden.’

Bron: Story | Beeld: ANP