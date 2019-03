Rapper Lil’ Kleine wordt binnenkort vader van zijn eerste kindje, samen met zijn verloofde Jaimie Vaes. FaceCulture heeft op Youtube een interview gepubliceerd waarin hij openhartig praat over het aanstaande vaderschap en over de moeilijke band met zijn moeder.

Hij vertelt dat hij op zijn zeventiende nog loodgieter was en beseft dat zijn zoon een heel ander leven gaat krijgen dan hij. ‘Hij gaat wel in een leven opgroeien waar alles iets makkelijker is. Als hij een Gucci-schoen wil kan hij die van mij krijgen en ik kon die vroeger niet krijgen. Maar ik ga hem wel genoeg normen en waarden meegeven, om hem niet zo gek te laten zijn als ik ben.’

Moeilijke band

Lil’ Kleine praat altijd vol lof over zijn vader. Maar zo hecht als de rapper met zijn vader is, zo moeizaam is de relatie met zijn moeder. Eerder in het tv-programma Waar Is De Mol? vertelde hij al dat hij ‘geen gevoel’ meer heeft bij zijn moeder. ‘Kijk, ik kan mijn zoon alles leren. Maar er is 1 ding dat hij mij gaat kunnen leren en ik hem totaal niet en dat is hoe het is om een hele goede, fijne moeder te hebben. Daar kijk ik heel erg naar uit en dat vind ik het mooiste, dat hij een hele goede moeder gaat hebben.’

Bekijk het interview hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Show | Beeld: William Rutten