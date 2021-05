Lil Kleine vrij na mishandeling, kritiek op platenlabel: ‘Waarom nu geen ontslag?’

Rapper Lil Kleine (26) werd gisteren opgepakt op Ibiza wegens een vermeende mishandeling van zijn vrouw Jaimie Vaes (31). Zoontje Lío zou hierbij aanwezig zijn geweest. Inmiddels rijst de vraag: ‘Waar is nu het politiek correcte ontslag door zijn platenlabel?’

Vanmiddag is hij vrijgelaten door de Spaanse politie. Dat heeft zijn advocaat Nienke Hoogervorst gemeld.

Lil Kleine verdacht van mishandeling Jaimie

Volgens Spaanse media wordt de 26-jarige artiest verdacht van het mishandelen van Jaimie. Zijn vrouw zou bij de politie aangifte hebben gedaan van een aanval in de hotelkamer. Ze zei door haar partner te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Ook zou hij haar smartphone hebben vernield. De aanhouding van Lil Kleine zou zondagochtend rond 03.00 uur zijn geweest.

Kritiek op platenlabel Lil Kleine

Op Twitter wordt nu kritiek geuit op zijn platenlabel Top Notch. Tot nu toe bleef een reactie van het bedrijf uit. Sommige mensen op sociale media valt het verschil op tussen de snelheid waarmee Top Notch cliënt Bilal Wahib liet vallen nadat deze in opspraak raakte omdat hij een jongen online vroeg zijn piemel te laten zien. ‘Na die Instagramsessie van Bilal duurde het een paar uur voor Ronnie Flex en Top Notch hem lieten vallen’, constateert schrijver Thomas Heerma van Voss. ‘Komt er nu überhaupt een reactie op Lil Kleine? Die al eerder o.a. is aangeklaagd voor mishandeling. En nu dus vastzit omdat hij naar verluidt zijn vriendin in elkaar sloeg.’

Er zijn ook twitteraars die rechtstreeks vragen aan Top Notch stellen. ‘Jullie verdienen vast meer aan Lil Kleine dan dat jullie aan Bilal deden. Waar is nu jullie politiek correcte ontslag en afstand nemen van deze artiest?#moneymoney’, schrijft iemand.

Zullen we deze kleine rat nu eindelijk eens boycotten met z'n allen? Net zoals bij Bilal Wahib destijds (die naar mijn idee iets minder ergs heeft gedaan dan in dit geval). Deze clown krijgt nu al véél te lang een podium 👎🤮 #LilKleine pic.twitter.com/OrP3qNDbYn — Ik vind er graag iets van (@1012AB) May 23, 2021

Waarom lezen we nu niet dat alle contracten zijn stop gezet van #LilKleine terwijl dat bij bilal wel was na een paar uur??? — Jes (@Jesss438) May 23, 2021

Nederland heeft een hele mooie cancel-cultuur @FunX @538 @RTLNL @TopNotchNL waar wachten jullie op? Ken genoeg voorbeelden van mensen die gecanceld zijn om mindere zaken… #LilKleine — kishan54746 (@kishan54746) May 23, 2021

‘Top Notch is hypocriet’

Eerder sprak ook misdaadjournalist John van den Heuvel zich in RTL Boulevard heel fel uit over de “hypocrisie” van Top Notch. ‘Top Notch heeft rappers in dienst en onder contract die de meest verschrikkelijke dingen hebben uitgevoerd. We hebben het over levensdelicten, sommigen zitten in de gevangenis. Daar hoor je ze nooit over, daar geven ze nooit antwoord op. En nu er brede maatschappelijke verontwaardiging is, trekken ze meteen hun handen van Bilal af.’ Het platenlabel was maandagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.

