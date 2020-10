Lily Collins reageert voor het eerst op alle kritiek ‘Emily in Paris’

Love it or hate it, maar feit is dat de serie ‘Emily in Paris’ behoorlijk wat heeft losgemaakt. Hoofdrolspeler Emily (Lily Collins) is een dankbaar onderwerp van spot geworden en dat is de actrice niet ontgaan.

Media als The New York Times en The Hollywood Reporter lieten Parijzenaren aan het woord over Emily in Paris. De serie hangt aan elkaar van de Franse clichés en stereotyperingen, luidt hun kritiek. ‘Tussen de baret, de cocktailjurken en de smetteloze straten hadden Parijzenaren grote moeite hun dagelijks leven terug te zien.’

Chocoladecroissant

Ook Emily’s baan verdeelt het internet. Een 20-jarige met 48 Instagramvolgers krijgt niet van de een op andere dag honderden nieuwe volgers door een foto met een chocoladecroissant te delen. De marketinggoeroe raakt daarnaast van haar stuk door iedereen die Frans tegen haar spreekt en ideeën die ze pitcht slikken cliënten als zoete koek.

Emily posts this pic on her Instagram and gets 20,000 new followers. #EmilyInParis pic.twitter.com/T5gKjA54BI — Danny Pellegrino (@DannyPellegrino) October 4, 2020

Die haat-liefdeverhouding roept ingewikkelde emoties op. ‘Emily in Paris is een verschrikkelijke serie die ik gisteravond heb gebingewatched en ik opnieuw zou bekijken. Geweldig’, en: ‘Ja ik vind Emily in Paris extreem irritant en ja ik wil hier nog vijf seizoenen van’ is slechts een greep uit de vele tweets.

‘Ontmoedigend’

Inmiddels heeft dus de ster van de show zelf gereageerd. ‘Het is ontmoedigend om die dingen te lezen, maar het is ook een cadeau: je krijgt de kans om te verbeteren’, zegt Lily tegen Vogue Arabia. Dat lijkt ons precíes wat Emily ook zou zeggen. En hint ze daar nou op een tweede seizoen? De actrice zegt ook dat áls dat tweede seizoen komt, ze het verhaal graag verder wil ontwikkelen. In seizoen één kreeg ze daarvoor alle ruimte. ‘De producers moedigen me aan mijn mening te geven. Ze hebben me een ervaring gegeven die heel belonend is en me sterker heeft gemaakt.’

Bron: Vogue Arabia. Beeld: Brunopress