Lily Allen: ‘Instagram is een wreed beest waarbij je in de kooi moet stappen’

Nummer één hits, optredens tijdens Glastonbury, gescheiden ouders, drank, drugs, miskramen, #metoo-taferelen, stalkers… Er is bijna niets dat Lily Allen niet heeft meegemaakt. Haar grootste zorg van dit moment komt misschien daarom uit onverwachte hoek en heeft weinig met bovenstaande issues te maken: social media.

Drank- en drugsmisbruik

Dertien jaar geleden veroverde Lily Allen haar plekje in de music business. Dat deed ze met vrolijke reggae beats, rake teksten en een goede dosis authenticiteit. Toch wordt haar naam nu vaak in een adem uitgesproken met haar drank- en drugsgebruik. Iets wat uitgebreid aan bod kwam in haar zelfgeschreven memoir My Thoughts Exactly dat vorig jaar uitkwam. Want tijdens de Sheezus-tour in 2014, zo schrijft ze in haar boek, dook Lily ‘iedere ochtend direct in de mini-bar’ en betaalde ze een vrouw om sex met haar te hebben.

My Thoughts Exactly

Maar, dat was toen. Inmiddels is het boek uitgegroeid tot bestseller en wordt de moeder van twee alom geprezen vanwege haar goudeerlijke, scherpe teksten. Na de publicatie van haar boek volgde een Europese tour, nu is ze net terug van haar tour door Australië. Met haar vader – in haar boek was Lily ook erg open over het drank- en drugsgebruik van haar ouders – heeft ze nog altijd geen contact. ‘Mijn moeder heeft het boek geleden. Ze is er oké mee. Sommige delen vond ze ongemakkelijk om te lezen, maar ze begrijpt waar ik vandaan kom. En mijn vader… daar had ik al voordat het boek uitkwam geen contact meer mee. Ik zou dus niet weten hoe hij zich voelt.’

Onlangs heeft Lily Allen haar relatie met MC Meridian Dan verbroken, met wie ze een aantal jaar samen was. Dat maakt Lily, nu 33, voor het eerst sinds haar tienerjaren vrijgezel. ‘Ik ben gewoon druk en focus me op werk, op mijn leven als single mom en ben druk met het op orde krijgen van mijn leven. Mijn doel was altijd om ‘nog lang en gelukkig te leven’. Nu ben ik vooral blij om in het moment te leven.

‘It’s not cool to put our kids in that position’

Waar ze zich op dit moment het meest druk over maakt? Over haar dochters, uiteraard, maar ook over Instagram. ‘Ik denk er veel over na en ik haar het. Vroeg of laat willen mijn dochters – Ethel (7) en Marnie (6) – ook op Instagram. Dat wil ik niet, maar ik kan ze ook niet tegenhouden.’

‘Mensen hechten teveel zelfwaarde aan social media in het algemeen en ik maak me zorgen over de dingen die jonge meisjes bereid zijn te doen om likes te halen. Als een meisje in een wit t-shirt en spijkerbroek naast een zwembad poseert, krijgt ze een X-aantal likes. Maar poseert ze in een bikini, dan verdubbelt dit aantal likes. Ik weet wel wat ik zou kiezen als ik 13 of veertien jaar was. Het is niet cool om onze kinderen in die positie te zetten.’

En Lily gaat verder over social media: ‘Ik ben nog steeds zoekende in hoe ik Instagram op een veilige manier kan gebruiken, in plaats van op een manier die mijn leven overneemt. Instagram is een wreed beest. Je moet bij dit wrede beest in de kooi stappen als je wilt dat het algoritme in jouw voordeel gaat werken. Dus als je het goed doet op Instagram, heb je nergens anders een leven. Het slokt al je tijd op.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Grazia UK, beeld: Getty Images, Bol.com