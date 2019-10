Linda de Mol over talkshow Merel Westrik: ‘Onder de 200.000 kijkers heb ik een lichte depressie’

Tonight is the (ladies) night. Vanavond start op Net5 de gloednieuwe talkshow van Merel Westrik. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar Linda de Mol, mede-brein achter de show en één van de vaste gasten in het programma, lijkt vooralsnog niet het meeste van te verwachten van Ladies Night. Bij 300.000 kijkers gaat de vlag al uit.

‘We hebben van tevoren een beetje gekeken: wat doet een programma normaal op dat tijdstip? Nou, iets van 250.000 kijkers, op een goede avond 300.000 tot 350.000,’ vertelt Linda dinsdag aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. ‘Mensen moeten het vinden. We zitten ergens op negen op de afstandsbediening. Voordat je er bent, dat duurt even. Het is een kleine zender.’

Lichte depressie

‘Als je ziet dat Beau op RTL 4 op een woensdagavond gemiddeld 325.000 kijkers heeft, dan denk ik dat wij reëel moeten zijn. Alles boven de 200.000 is oké, vanaf 250.000 word ik blij, bij 300.000 hangt de vlag uit en onder de 200.000 heb ik een lichte depressie.’

Kippenhok

De Mol beklemtoonde weinig waarde te hechten aan de mening van mannen over de nieuwe talkshow. ‘Mannen mogen kijken, maar we maken dit programma niet voor mannen.’ Merel Westrik zei het niet erg te vinden als mannen mogelijk het gepraat van de vrouwen als een ‘kippenhok’ wegzetten. ‘Dan durf ik wel te zeggen dat het óns kippenhok is.’

Kletsen met vriendinnen

Merel praat in haar nieuwe programma samen met een groep vaste vriendinnen over wat hen opviel in het nieuws, op social media en in hun dagelijkse leven. Vrouwen als Roxeanne Hazes en Tjitske Reidinga – en Linda, dus – zullen regelmatig aanschuiven in Ladies Night. De talkshow is niet het enige programma dat Merel presenteert voor haar nieuwe werkgever. Wat voor shows de presentatrice nog meer gaat maken, is nog niet bekendgemaakt.

Ladies Night is vanaf woensdag 16 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien op Net5.