Linda Hakeboom: ‘Alles wat ik nu kan doen ga ik gewoon doen’

Linda Hakeboom geeft na een korte stilte op Instagram weer een update over haar gevecht tegen borstkanker. De documentairemaakster laat weten samen met de artsen besloten te hebben nog een half jaar chemo in pilvorm te nemen.

De 35-jarige Linda ontdekte in augustus 2020 een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan.

Ziekenhuisupdate

‘Ik heb al even niets op Instagram gepost omdat mijn pet er niet naar stond. Of, mijn múts in dit geval’, grapt Linda. Na een kort ziekenhuisbezoek woensdag besluit ze toch weer even voor de camera van haar telefoon te kruipen voor een korte update via Instagram Stories.

Voorkomen

‘Het was een beetje op het randje, want ze hebben heel weinig kwaads gevonden. Maar ze zeggen toch: op mijn leeftijd en bij mijn type kanker willen ze er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het ooit terugkomt’, vertelt Linda Hakeboom.

Bijwerkingen

‘Hoe rot ik dat ook vind’, benadrukt ze, ‘ik ben het daar natuurlijk wel helemaal mee eens. Alles wat ik nu kan doen ga ik gewoon doen. Want liever nog een halfjaar langer bijwerkingen dan dat ik ooit weer hierin terechtkom. Dat is natuurlijk nooit uitgesloten, maar ik verklein de kans er gewoon mee. Dus dat ga ik doen.’

Bestralingen

Voor nu maakt ze zich eerst op voor een intensieve periode, laat ze weten. ‘Ik ben me nu eigenlijk beetje aan het voorbereiden op een maand bestralingen. Dat is iedere dag in het ziekenhuis. Daarna moet ik weer even aansterken en dan ga ik beginnen met die tabletten’, aldus Linda.

